Bénédicte Serre La Ferté-Loupière, 16 juillet 2022

Acanthe Village d'Artistes – Galerie Espace Acanthe 16, rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière

2022-07-16 – 2022-08-14

La Ferté-Loupière Yonne

Bénédicte serre puise son inspiration dans la nature ainsi que dans le patrimoine architectural, églises, villages perchés… nL’utilisation du papier préalablement peint puis superposé sur la toile ou sur le bois en couches successives, montre un profond attrait pour la matière. L’œuvre nait de matériau brut, que l’artiste assemble, peint, et grave, pour composer des paysages bucoliques, des personnages et des animaux rieurs et un bain débridés.

Acanthe Village d’Artistes – Galerie Espace Acanthe 16, rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière

