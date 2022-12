Bénédicte Bousquet Marseille 5e Arrondissement Marseille 5e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bénédicte Bousquet 33 rue Ferrari Théâtre du Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-01-15 17:00:00

Bouches-du-Rhône EUR 15 15 Après le succès de D’école et moi , la maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle !



Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes, avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien !



Bienveillant mais sans concession, découvrez ce nouveau one-woman-show… Hors classe !



Elle a fait les premières parties de Sellig, Jean-Yves Lafesse, Roland Magdane… Un spectacle bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman show… BÉNÉDICTE BOUSQUET HORS CLASSE / le 15 Janvier 2023 à 17H

