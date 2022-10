BÉNÉDICTE BOUSQUET – HORS CLASSE

2023-01-20 – 2023-01-20 Ne manquez pas les spectacle « Bénédicte Bousquet – Hors Classe » au Théâtre le Point Comédie ! ►La maîtresse pas comme les autres revient « secouer l'école » avec son nouveau spectacle !

Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; elle navigue à vue entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes, avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien !

Bienveillant mais caustique, découvrez ce one-woman-show… hors classe ! – 1ères parties de Sellig , Roland Magdane, Jean-Yves Lafesse

– Prix du public Roquemaure2rire

– Prix de la presse Festival de Cabasse

