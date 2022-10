Bénédicte Bousquet dans Hors classe

2022-11-02 21:00:00 – 2022-11-02 EUR 16 21 Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes, avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien !

Bienveillant mais sans concession, découvrez ce nouveau one-woman-show… Hors classe ! Après le succès de D’école et moi , la maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle !, le seul en scène de Bénédicte Bousquet à la Fontaine d’Argent dernière mise à jour : 2022-10-07 par

