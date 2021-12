Versailles Royale Factory Versailles, Yvelines Bénédicte Bousquet dans D’école et moi Royale Factory Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Bénédicte Bousquet dans D’école et moi Royale Factory, 11 février 2022, Versailles. Bénédicte Bousquet dans D’école et moi

du vendredi 11 février 2022 au samedi 12 février 2022 à Royale Factory

Vous ne verrez plus jamais les instits de maternelle de la même façon. Révélations sur ce qui se passe dans une classe quand les parents sont partis. Une maîtresse d’école pas comme les autres ! Vous ne verrez plus jamais les instits de maternelle de la même façon… Enseignante depuis 21 ans, elle a 2 ou 3 trucs à vous révéler sur ce qui se passe dans une classe quand les parents sont partis ! Pétillante, tendre et sans complexe, entre fous-rire et émotions, douceur et corrosion, elle revisite l’univers de votre enfance en sketches et en chansons. Mais pas que ! C’est aussi une maman speed, hyperactive et déjantée, une femme d’aujourd’hui qui n’a pas peur de dire tout haut ce que vous pensez tout bas, dans laquelle chacun se reconnaîtra ! De phrases improbables en situations ubuesques, elle vous fera décoller… de rire !

22 euros tarif plein, 18 euros tarif réduit (retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, demandeur emploi, abonné)

Vous ne verrez plus jamais les instits de maternelle de la même façon. Révélations sur ce qui se passe dans une classe quand les parents sont partis. Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:00:00;2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Royale Factory Adresse 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Royale Factory Versailles