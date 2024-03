BENEDICTE BOUSQUET – BENEDICTE BOUSQUET – HORS CLASSE THEATRE A L’OUEST Auray, jeudi 20 février 2025.

Après le succès de D’école et moi , la maîtresse pas comme les autres revient secouer l’école avec son nouveau spectacle !Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants !Elle en profite pour régler quelques comptes avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien !Bienveillant mais sans concession, découvrez ce nouveau one-woman-show… Hors classe !

Tarif : 26.00 – 30.20 euros.

Début : 2025-02-20 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56