Cinéma d’Erquy, le vendredi 20 août à 20:30

Durée : 2h 6min Réalisateur : Paul Verhoeven Interprètes : Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin **Synopsis** : Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des soeur drame historique Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-20T20:30:00 2021-08-20T22:30:00

