Chapelle Notre-Dame de Beneauville (14) Beneauville, 24 juin 2023, Moult.

Joséphine Scampini et Méri Mouradian se sont connues au conservatoire de Caen. Privées de cours pendant le confinement, elles en ont profité pour créer leur duo et donner des concerts chez les particuliers et au profit d’associations..

Un concert au cours duquel Jo s’accompagne à la guitare et Méri au piano.

Le programme prévisionnel :

« Bye Bye Blackbird » Miles Davis

« Le monde est stone » Starmania

« Les gens qui doutent » Anne Sylvestre

« Jardin d’hiver » Henri Salvador

« Ain’t got no » Nina Simon

« Historia de un amor » Pienda

« Malagueña » Ángela Aguilar

« Alfonsina y el mar » Mercedes Sosa

« Summertime » Gershwin

« Carmen » Bizet

« Duo des Fleurs » Léo Delibe

« Ave Maria » Caccini

Beneauville route d argences moult Moult 14370 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « chapelledebeneauville@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:00:00+02:00

