BENAMENIL EN FETE Bénaménil Bénaménil Catégories d’évènement: Bénaménil

Meurthe-et-Moselle

BENAMENIL EN FETE Bénaménil, 4 juin 2022, Bénaménil. BENAMENIL EN FETE autour de la salle polyvalente Rue de la Gare Bénaménil

2022-06-04 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-04 autour de la salle polyvalente Rue de la Gare

Bénaménil Meurthe-et-Moselle Bénaménil l’Association Bénaménil, Mieux Vivre ensemble et la Municipalité de Bénaménil organise la manifestation : Bénaménil en Fête, le samedi 4 juin 2022 à la Salle Polyvalente de Bénaménil (rue de la Gare) à partir de 16 h 00 avec une exposition de voitures et motos anciennes, Jeux d’enfants à partir de 17 h 00, petite restauration à partir de 19 h 00 et à partir de 202 h 00 concert du groupe MAY DAY et à la tombée de la nuit grand feu d’artifice. Renseignements : 06 72 33 14 19 ou Facebook Bénaménil en Fête. +33 6 72 33 14 19 Benaménil en Fête

autour de la salle polyvalente Rue de la Gare Bénaménil

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bénaménil, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Bénaménil Adresse autour de la salle polyvalente Rue de la Gare Ville Bénaménil lieuville autour de la salle polyvalente Rue de la Gare Bénaménil Departement Meurthe-et-Moselle

Bénaménil Bénaménil Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benamenil/

BENAMENIL EN FETE Bénaménil 2022-06-04 was last modified: by BENAMENIL EN FETE Bénaménil Bénaménil 4 juin 2022 Bénaménil Meurthe-et-Moselle

Bénaménil Meurthe-et-Moselle