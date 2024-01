Randonnées pédestres entre Vignes et Forêt Benais, dimanche 18 février 2024.

Randonnées pédestres entre Vignes et Forêt Benais Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 14:00:00

fin : 2024-02-18 17:00:00

Randonnées pédestres à Benais, entre Vignes et Forêt.

2 circuits- 7 et 13 km – Dimanche 18 février 2024 organisés par l’association Culture et Loisirs Benais en partenariat avec l’association Sport Nature Bourgueillois de Bourgueil.

Parcours balisé – Marche libre

4 EUR.

Rue de la République

Benais 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire francoise.deze@orange.fr



