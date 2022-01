BENABAR Toulouse, 16 mars 2022, Toulouse.

BENABAR CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse

2022-03-16

Toulouse Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne

33.2 EUR 33.2 Les shows seront haut en couleurs et en poésie, entre rires et émotion. Un condensé de belles histoires racontées par un artiste de plus en plus libre au fil du temps et bien décidé à nous le chanter !

Un concert indocile d’un indocile pour des indociles… heureux !

Tournée des indociles.

Bénabar revient avec un nouveau spectacle festif et tendre, entouré de toute sa fidèle bande tonitruante de musiciens.

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse

