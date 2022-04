Bénabar, Camille et Julie Berthollet – Festival Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône Saulce-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Saulce-sur-Rhône Drôme Saulce-sur-Rhône EUR 29.7 39.7 En 2022, le Château de Freycinet créé son festival !

Au programme, 6 nuits musicales dans le parc du Château où les têtes d’affiches se succéderont.



Rendez-vous les 21, 22, 23 & 28, 29, 30 juillet prochain au Château de Freycinet à Saulce-sur-Rhône +33 9 52 39 00 47 Voie Romaine-Via Agrippa Château de Freycinet Saulce-sur-Rhône

