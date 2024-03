Ben Zimet, un pays qui n’existe plus Galerie De natura rerum Arles, vendredi 15 mars 2024.

Ben Zimet, un pays qui n’existe plus Ben Zimet, chanteur et conteur, introducteur de la musique yiddish en France dans les années 1970, fait étape à Arles chez De natura rerum, vendredi 15 mars à 21h. Vendredi 15 mars, 21h00 Galerie De natura rerum Chapeau (contribution libre, 10€ min recommandé)

Nombre de places limité, pas de réservation, contribution libre (minimum recommandé 10€).

Ben Zimet est né en Belgique en 1935 d’une famille juive d’origine allemande par sa mère et polonaise par son père. Enfant caché en Corrèze pendant la guerre, il a habité au Canada, en France, au Sénégal. Depuis 1973, il chante et raconte le monde yiddish disparu, dans de nombreux spectacles, disques, livres… Il a créé le premier festival de musique yiddish au Centre Pompidou en 1983 et le Festival international du conte et de la parole sur l’île de Gorée en 2007. Il a joué dans plusieurs films.

Une soirée unique à Arles, dans l’atmosphère intimiste de la librairie, pour écouter ce grand conteur qui fait revivre ses racines de sa belle voix. Un moment rare en perspective.

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

