Ben raconte – Benoit Brunhes, 20 décembre 2022, .

Ben raconte – Benoit Brunhes



2022-12-20 16:00:00 – 2022-12-20

Théâtre et musique à partir de 3 ans.

Ben se présente comme un collectionneur d’objets. Les objets ont des histoires et les histoires ont des objets. Les objets proviennent de nos régions, mais aussi de l’Asie ou du Maghreb.

Des chansons, des contes et des petites facéties !

Ben chante des histoires et raconte des chansons. Les notes de la guitare ou de l’accordéon, le son de la derbouka ou des percussions corporelles côtoient la parole contée, le geste, la poésie et l’éphémère imprévu. Le propos des histoires et des chansons est tour à tour réaliste et imagé, et toujours avec un accompagnement de musiques, de rythmes et de sons…

