Ben Plg – Tupan SALLE LE BOURNOT, 4 mars 2023, AUBENAS. Ben Plg – Tupan SALLE LE BOURNOT. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:45 (2023-03-04 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros. BEN PLG Rap (Tourcoing) Après avoir marqué les esprits dans l’émission « Nouvelle École » sur Netflix ou encore avec son titre « Mauvaise Nouvelle » (plus de 3 millions d’écoutes sur Spotify, 2 millions de vues sur YouTube…), le rappeur du nord vient de sortir le 3ème volume de sa série d’Eps Re?alite? Rap Musique dans laquelle il ne chante pas Pour la Gloire (son premier projet) mais pour les oubliés, ceux de la France du milieu, avec justesse et simplicité, sans jamais tomber dans le misérabilisme. 1ère partie : Open MicAnimé par TUPAN Entouré des membres du collectif le Fond’la Classe, le rappeur valentinois anime depuis plusieurs saisons les Open Mic des rendez-vous « Bouge de l’Art ! » du mercredi après-midi. La venue de BEN PLG marquera l’organisation du premier Open Mic devant le public de la salle. Ben Plg Ben Plg Votre billet est ici SALLE LE BOURNOT AUBENAS 4 BOULEVARD GAMBETTA Ardeche BEN PLG Rap (Tourcoing) Après avoir marqué les esprits dans l’émission « Nouvelle École » sur Netflix ou encore avec son titre « Mauvaise Nouvelle » (plus de 3 millions d’écoutes sur Spotify, 2 millions de vues sur YouTube…), le rappeur du nord vient de sortir le 3ème volume de sa série d’Eps Re?alite? Rap Musique dans laquelle il ne chante pas Pour la Gloire (son premier projet) mais pour les oubliés, ceux de la France du milieu, avec justesse et simplicité, sans jamais tomber dans le misérabilisme. 1ère partie : Open Mic

