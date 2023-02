Ben Plg LE POCHE-BETP3 BETHUNE Catégories d’Évènement: Béthune

Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30. Tarif : 13.8 à 13.8 euros. LA CAVE (L-R-20-7179/L-R-20-7196/ L-R-20-7161) PRESENTE : ce concert. Après avoir marqué les esprits dans l'émission "Nouvelle École" sur Netflix, le rappeur du nord BEN plg est en plein essor. Il chante la musique des oubliés, des jeunes de la France du milieu, sans jamais tomber dans le misérabilisme, mais avec espoir et flamboyance. Véritable autodidacte et auteur-interprète, JIDDE aime entremêler les mélodies entêtantes à un phrasé technique et rythmé. Au fil des titres, l'artiste val d'oisien nous guide sur le chemin de l'introspection, comme un regard sur son propre reflet. Accessibilité : – Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d'un meilleur accueil. Accès : -Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre – Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt ArgenteuilAccès personnes à mobilité réduite : 01 34 23 58 00

– Le Figuier Blanc et la Cave sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Annoncez votre venue pour profiter d’un meilleur accueil. Accès :

-Par la route : autoroute A86,A15 | sortie Argenteuil Centre

– Par le train, départ gare Saint Lazare – arrêt Argenteuil Accès personnes à mobilité réduite : 01 34 23 58 00 .13.8 EUR13.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Béthune, Pas-de-Calais Autres Lieu LE POCHE-BETP3 Adresse Rue Fernand Bar Ville BETHUNE Tarif 13.8-13.8 lieuville LE POCHE-BETP3 BETHUNE Departement Pas-de-Calais

