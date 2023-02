BEN PLG + ANGIE BONJOUR MINUIT, 25 février 2023, ST BRIEUC.

BEN PLG + ANGIE BONJOUR MINUIT. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

LES TRANS PRÉSENTENT : BEN PLG + ANGIEPerformance d’acteur, rage de (sur)vivre, écriture tranchante et élégante, Ben PLG vole haut et loin des clichés. Tout est sans concession, de l’écriture à la scène. Des textes bruts posés sur des mélodies soignées, Ben PLG projette la réalité dans les dents à coup de punchlines percutantes et bien ficelées.Angie, elle, vient de Carhaix en Bretagne et ne fait pas plus de concessions que Ben PLG. Musicalement comme dans l’écriture, Angie ouvre une voie, une voix : faire du rap intelligent, féminin, féministe.

BONJOUR MINUIT ST BRIEUC PLACE NINA SIMONE Cotes-d’Armor

