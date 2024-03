Ben Nodji en concert ‘Encore et toujours là’ Atelier du Verbe Paris, samedi 20 avril 2024.

Début : 2024-04-20 19:00

Fin : 2024-04-20 20:00

Toujours là. Oui, le chanteur Ben Nodji, est toujours là depuis 2001. Il chante régulièrement dans les bars de Paris (mais pas que), chante en province, en Belgique. Ses chansons les plus connues ? ‘Belle dans sa robe’, ‘Cissoko’, ‘Rien n’est écrit d’avance’. Notre troubadour comorien a pour citation favorite ‘Vivre c’est aimer’ de l’écrivain Paul Valery. L’amour chez Ben Nodji s’écrit avec un grand A. Amour des femmes, amour des gens, amour du public, amour de l’Art et du partage (on pense à sa chanson ‘Fraternité, dont le texte fut écrit par Claude Lemesle), amour de la Vie, tout simplement; et c’est à un moment de vie qu’il nous convie le 20 avril à 19h à l’Atelier du Verbe, Paris 14.

Tarif plein : 12 euros

Tarif réduit : 10 euros

Invités : Jann Halexander, Renobert

Réserver : billetreduc, 0616139832

‘Sur scène, Ben Nodji parle entre les chansons, est parfois provocant, mais la provocation n’est jamais gratuite. Elle est celle d’un homme qui est dans une quête perpétuelle : celle de voir son individualité reconnue telle quelle et détachée de tous les carcans. Une certaine idée de la liberté.’ Bellaciao

‘S’il y a un bien un artiste à qui l’ Association pour la reconnaissance de l’art de vivre dans les bistrots et cafés de France devrait décerner un prix, c’est le chanteur Ben Nodji.’

Mathilde Blue Desk

