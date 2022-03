Ben Metek, Bab Mars, Arachnoïde L’intermediaire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Ben Metek, Bab Mars, Arachnoïde L’intermediaire, 18 mars 2022, Marseille. Ben Metek, Bab Mars, Arachnoïde

L’intermediaire, le vendredi 18 mars à 21:00

Cat’s Walk de Groov’Station ———————————————— /// Ben Metek/// [https://soundcloud.com/metek-sound-system](https://soundcloud.com/metek-sound-system) [www.facebook.com/ben-metek-185329814847362/](http://www.facebook.com/ben-metek-185329814847362/) /// Arachnoide /// [https://soundcloud.com/arachnoide](https://soundcloud.com/arachnoide) [https://tchnr.bandcamp.com/album/arachno-de-cycles-ep](https://tchnr.bandcamp.com/album/arachno-de-cycles-ep) /// Bab Mars /// [https://hearthis.at/bab2mars/](https://hearthis.at/bab2mars/)

2€

♫♫♫ L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T02:00:00

