ELANCOURT Le Prisme Élancourt BEN MAZUE (reporté) Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

BEN MAZUE (reporté) Le Prisme, 13 mars 2021-13 mars 2021, ELANCOURT. BEN MAZUE (reporté)

Le Prisme, le samedi 13 mars à 20:30

PARADIS TOUR » Pour moi le PARADIS c’est un endroit, c’est un moment, et maintenant c’est un album. » Ben Mazué Après une dernière tournée à guichets fermés couronnée de succès, Ben Mazué nous revient avec ce qui fait désormais sa marque de fabrique, un spectacle hybride entre théâtre et musique qu’il a nommé « stand-up musical ». L’intimité qu’il réussit à recréer concert après concert, par sa poésie, ses textes et son humour, est la marque des grands artistes uniquement. Si vous n’avez jamais tenté l’expérience, c’est un rendez-vous immanquable. Grande Salle Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 22,00€

BEN MAZUE Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-13T20:30:00 2021-03-13T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu Le Prisme Adresse Centre des 7 Mares Ville ELANCOURT