**Le concert tant attendu de Ben Mazué aura bien lieu le jeudi 1er juillet à 20h30 à l’Aria. Les concerts avec du public debout étant de nouveau autorisés, des places supplémentaires sont donc mises en vente sur notre billetterie : [https://ardei-soft.com/cornebarrieu/evenements.html](https://ardei-soft.com/cornebarrieu/evenements.html)** Comment réussir à vous parler de Ben Mazué en étant à la hauteur du talent de cet auteur-compositeur-interprète qui vient de sortir son 4è album ? Cet artiste qui remplit des salles partout en France sans passer à la radio, cet auteur bouleversant de justesse qui manie la langue française avec une telle précision ? Ben Mazué raconte l’amour, la fin d’une relation, l’arrivée des enfants ou les départs à la retraite d’une façon si juste que l’on s’y retrouve forcément. Nous avons hâte d’entendre ce nouvel album et plus encore de voir ses nouvelles chansons prendre vie sur scène, accompagnées par Robin Notte, le pianiste talentueux qui l’accompagne depuis des années. Si vous n’avez jamais entendu ou vu Ben Mazué, c’est l’occasion mais dépêchez-vous ils sont nombreux à le connaître déjà !

Plein tarif : 30 € – Tarif réduit : 26 €

