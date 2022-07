BEN MAZUÉ + BERTILLE Béziers, 13 juillet 2022, Béziers.

BEN MAZUÉ + BERTILLE

Route de Vendres Béziers Hérault SCENE DE BAYSSAN

2022-07-13 21:00:00 – 2022-07-13

Béziers

Hérault

Béziers

14 EUR
Première partie : Bertille à partir de 21h00

Bertille

Formée à l’école classique, c’est dans ses voyages sonores multiples qu’elle ancre sa musique, toujours poussée par une curiosité intacte pour l’objet et la matière sonore, au service de textes poétiques et ciselés. Seule sur scène, de ses instruments, découvrez sur scène cette chanteuse multi-instrumentiste sensible et sans compromis au fil de chansons imaginées comme autant de couleurs sur la palette émotionnelle d’une jeune femme de son temps.

Ben Mazué

Bien entendu, il sait que rien de ce qu’il ne nous dira n’aura de sens s’il ne commence pas par le grand changement qui a bouleversé sa vie. C’est fini. La nouvelle nous secoue, nous prend par surprise et pourtant c’est la principale force de Ben : toujours, il nous parle de lui et ça nous parle de nous. Alors on l’écoute. On est triste, on s’écrie “Oh merde ! Ça va ?” Lui n’est plus surpris, il sourit, de ce sourire franc et enfantin, pendant tout le reste de la conversation. C’est tantôt teinté d’espoir, tantôt de mélancolie. Il nous rassure. Oui, c’est la moitié de sa vie qui disparaît. C’est fini, mais ça va aller.

En accord avec Furax, La Scène de Bayssan présente « Le Paradis » de Ben Mazué

« Pour moi le PARADIS c’est un endroit, c’est un moment, et maintenant c’est un album. » Ben Mazué. Il est des albums qu’on écoute comme on prend des nouvelles d’un ami. Celui de Ben Mazué est de ceux-là.

Béziers

