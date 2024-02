Ben l’Oncle Soul & K-Méléon Concert pour la paix, l’humanité et la solidarité Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

C’est avec Ben l’oncle Soul en tête d’affiche que le CASI des cheminots PACA vous invite à venir fêter la 4e Édition de son concert pour la paix, l’humanité et la solidarité.

Le Comité activités sociales interentreprises (CASI) des cheminots de la région PACA organise la quatrième édition de son concert pour la paix, l’humanité et la solidarité, vendredi 15 mars 2024 au Dock des Suds.



Niveau musique, retrouvez Ben l’Oncle Soul avec sa voix d’or et son groove alliant soul, jazz et des sonorités r’n’b et, en première partie de la soirée, le rappeur marseillais, membre de La Méthode, K-Méléon.



Les bénéfices sont intégralement et équitablement reversés aux associations partenaires comme SOS Méditerranée, Le Secours Populaire Français… 10 10 EUR.

Début : 2024-03-15 19:00:00

fin : 2024-03-15

Dock des Suds 12 Rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Ben l’Oncle Soul & K-Méléon Concert pour la paix, l’humanité et la solidarité Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-21 par Ville de Marseille