BEN (L’ONCLE SOUL) DE ROMA, 11 février 2023, BORGERHOUT.

BEN (L’ONCLE SOUL) DE ROMA. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Bijna 13 jaar na het succes van zijn gelijknamige debuutalbum (3x platinum) staat Ben (L’Oncle Soul) op het podium van De Roma. De singer-songwriter uit Frankrijk verovert menig hart met zijn charismatische podiumprésence en zijn unieke stemgeluid. Moeiteloos manoeuvreert de zanger tussen zijn geliefde genres soul, gospel, r&b, jazz en hiphop. In april 2022 bracht de nonkel van de Franse soulwereld zijn nieuwe plaat Red Mango uit. Voor de opnames trok hij naar Californië waar hij geïnspireerd raakte door de lokale reggaescene en meer en meer in contact kwam met Caribische muziek dankzij de bandleden van The Monophonics, waarmee hij samenwerkte voor zijn nieuwe album.

DE ROMA BORGERHOUT Turnhoutsebaan 286 2140

