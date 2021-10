Paris Les Disquaires île de France, Paris Ben Lloyd Les Disquaires Paris Catégories d’évènement: île de France

Première partie de Kiara Jones, découvrez la Ben Lloyd et la force Hip-Hop de sa plume! BEN LLOYD (première partie Kiara Jone) Sa plus grande force c’est la qualité de son écriture. Fan de Rap Old School, il commence à écrire ses propres chansons sur des instrus de 50 Cent puis rapidement prend des cours pour devenir expert en la matière. Aujourd’hui, son vœux le plus cher est de rejoindre le groupe des fines plumes du rap français. Sa musique est bienveillante, chaleureuse et donne envie de découvrir son univers unique en son genre, regroupant différents styles comme le boom bap, le cloud rap et le hip-hop classique, nous offrant un délicieux mélange. A sa manière chill de poser ses textes, il nous rappelle un certain MC Solaar, un peu à la croisée des chemins entre le rap et le slam. Son interprétation dégage beaucoup d’émotions et dans chacune de ses chansons, il raconte l’histoire d’un personnage auquel on peut facilement s’identifier. ll passe de sujets légers à engagés en gardant cette capacité à rendre sa musique facile à écouter. A Il voyage beaucoup, a l’esprit ouvert et se met au défi de varier les genres musicaux de son répertoire. Concerts -> Hip-Hop Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

