Ben Howard | Festival Days Off Philharmonie de Paris, 4 juillet 2023, Paris.

Le mardi 04 juillet 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Douceur et émotion pour cette soirée en compagnie de Ben Howard, héraut discret d’un folk britannique en perpétuelle réinvention.

En 2018, l’ambitieux troisième album de Ben Howard, Noonday Dream, est un tournant dans une carrière entamée dix ans plus tôt et marquée par un succès impressionnant. Dans le registre d’un folk fiévreux et émotionnel, Every Kingdom (2011) et I Forget Where We Were (2014) collectionnent récompenses et succès public. De quoi donner des ailes au songwriter britannique pour Noonday Dream, collection de chansons hors-normes, travaillées par une production enveloppante, des textures denses tout en strates de sons. Une émancipation qui évoque les pas de géant de Radiohead avec OK Computer ou encore le travail du Suédois José González avec son groupe Junip. Ce cheminement passionnant, Ben Howard le prolonge en 2021 avec le beau Collection from the Whitehout, enregistré sous la houlette du producteur Aaron Dessner (The National), dont la traduction sur scène est très attendue.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://daysoff.fr/fr/evenement/26496/ben-howard

