BEN HERBERT LARUE LE BIJOU, 23 mars 2023, TOULOUSE.

Un accordéon, une contrebasse, quelques sons de clavier. Il n'en faut pas plus à Ben Herbert Larue pour imposer un univers qui prend aux tripes, et au coeur avec une voix à la force émotionnelle rare. Quand on se réclame de Jacques Brel et Allain Leprest (et qu'on les cite même, au détour d'une chanson), il vaut mieux être solide artistiquement… Croisé en première partie d'Arthur H, Thomas Dutronc, Yves Jamait ou encore Christian Olivier, Ben Herbert Larue n'a pas froid aux yeux. Et il a bien raison ! En deux albums sortis discrètement, dont le tout nouveau Souffle(s), il a su imposer un univers (une chanson tout à la fois intimiste, intense et lumineuse) et surtout une voix. Puissante et rauque, celle-ci est l'instrument idéal pour chanter et déclamer des textes forts, parfois lunaires et drôles mais toujours poignants. Ben Herbert Larue: chant, accorde?on Xavier Milhou : contrebasse Nicolas Jozef Fabre : buggle, piano, chœurs, beat box

LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret

