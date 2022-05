Ben Harper – Festival Ecaussystème

2022-07-29 22:15:00 – 2022-07-29

BLUES SOUL Plus d’une dizaine d’albums, trois Grammy Awards, des millions de disques vendus à travers le monde… Ben Harper est la figure marquante des dernières décennies, d’un style musical qui part du blues pour aller explorer les confins de la musique funk, rock, folk, reggae, soul, gospel. C’est aux côtés du groupe The Innocent Criminals qu’il viendra interpréter ses plus grands tubes. Non, vous ne rêvez pas, c’est une légende que nous accueillons pour cette 20ème édition ! Ecaussysteme dernière mise à jour : 2022-03-04 par

