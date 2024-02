BEN GOD DANS TOUS EGOS THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon, jeudi 15 février 2024.

Qui mieux que Ben God pour parler de vous-même ?Ben God pourrait être heureux, mais il n’est entouré que d’égoïstes centrés sur eux-mêmes. Alors, pour échapper à cette folie individualiste de paraître exacerbé, il a décidé de renoncer à ses loisirs afin d’offrir le véritable don de soi : écrire un seul en scène de lui… pour vous. Parce que, qui mieux que Ben God pour parler de vous ? Lui, il pense à vous. Avec abnégation il pénètre la réalité profonde des choses, dévoile sa vision et à travers ses expériences et les anecdotes sur sa vie, vous en saurez plus sur vous-même. N’allez pas voir les autres spectacles de narcissiques. Venez voir Ben God. D’un ton sarcastique, impertinent et décalé, Ben God va vous libérer de votre obsession égotique au travers de cette création originale, pour plus d’entraide. Sinon, à défaut on pourra toujours en rire.

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84