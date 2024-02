Ben God dans Tous Egos La boîte à rire Perpignan Perpignan, jeudi 4 avril 2024.

Ben God dans Tous Egos Ben God pourrait être heureux, mais il n’est entouré que d’égoïstes centrés sur eux-mêmes. Jeudi 4 avril, 21h00 La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T21:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:05:00+02:00

Fin : 2024-04-04T21:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:05:00+02:00

Alors, pour échapper à cette folie individualiste, de paraître exacerbé, il a décidé de renoncer à ses loisirs afin d’offrir le véritable don de soi : écrire un seul en scène de lui… pour vous. Parce que, qui mieux que Ben God pour parler de vous ? Lui, il pense à vous. Avec abnégation il pénètre la réalité profonde des choses, dévoile sa vision et à travers ses expériences et les anecdotes sur sa vie, vous en saurez plus sur vous-même. N’allez pas voir les autres spectacles de narcissiques. Venez voir Ben God. D’un ton sarcastique, impertinent et décalé Ben God va vous libérer de votre obsession égotique pour plus d’entraide. Sinon, à défaut on pourra toujours en rire.

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660274036 http://laboitearire.net https://www.facebook.com/laboitearireperpignan/ [{« type »: « phone », « value »: « 0660274036 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643112447 »}, {« type »: « link », « value »: « https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/z8501e3f28279x28279b8979_fr-.aspx »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/339358/evt.htm »}] Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

café théâtre Comédie