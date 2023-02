BEN BOHMER (LIVE) LE CENTQUATRE – PARIS, 24 février 2023, PARIS.

BEN BOHMER (LIVE) LE CENTQUATRE – PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Super! et le Centquatre présentent Le virtuose allemand Ben Böhmer annonce son retour venue à Paris le 24 février 2023, pour un nouveau live show tiré de son album Begin Again, dans le décor exceptionnel du Centquatre. Après s’être fait un nom en tant que talent prodigieux aux multiples facettes, la transition de Ben Böhmer vers la scène de la musique électronique était vouée au succès. En tête des charts musicaux avec ses premiers succès transcendants comme « After Earth », « Promise You » et son remix « Father Ocean », le pilier du label Anjunadeep a pleinement cimenté sa marque en tant que prochaine grande star de la scène avec son incroyable premier album de 2019, Breathing, suivi de Begin Again en 2021. Depuis lors, Ben n’a cessé de se renforcer avec son livestream captivant pour Cercle, clôturant une série de sorties stellaires sur Anjunadeep et Future Classic. Rendez-vous au Centquatre le 24 février 2023, un an après son dernier live à Paris dans un Cabaret Sauvage plein à craquer, qui avait marqué les esprits.

Votre billet est ici

LE CENTQUATRE – PARIS PARIS 5, rue Curial Paris

Super! et le Centquatre présentent

Le virtuose allemand Ben Böhmer annonce son retour venue à Paris le 24 février 2023, pour un nouveau live show tiré de son album Begin Again, dans le décor exceptionnel du Centquatre. Après s’être fait un nom en tant que talent prodigieux aux multiples facettes, la transition de Ben Böhmer vers la scène de la musique électronique était vouée au succès. En tête des charts musicaux avec ses premiers succès transcendants comme « After Earth », « Promise You » et son remix « Father Ocean », le pilier du label Anjunadeep a pleinement cimenté sa marque en tant que prochaine grande star de la scène avec son incroyable premier album de 2019, Breathing, suivi de Begin Again en 2021. Depuis lors, Ben n’a cessé de se renforcer avec son livestream captivant pour Cercle, clôturant une série de sorties stellaires sur Anjunadeep et Future Classic. Rendez-vous au Centquatre le 24 février 2023, un an après son dernier live à Paris dans un Cabaret Sauvage plein à craquer, qui avait marqué les esprits.

.33.0 EUR33.0.

Votre billet est ici