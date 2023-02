BEN THEATRE MUNICIPAL, 10 février 2023, BETHUNE.

BEN THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

Voilà plus de 20 ans que le grand sourire de Benjmin Duterde illumine la scène française. Mais ne parlez plus de l’Oncle Sou ! Aujourd’hui, c’est simplement Ben. Un diminutif plus intime et chaleureux. Comme sa musique en somme. Depuis 2010 et un premier album écoulé à plus de 500 000 exemplaires, ce diplômé des Beaux-Arts de Tours délivre autant d’hymnes à la joie nimbés d’effluves soul, jazz, gospel, hip-hop, R’n’B, sans jamais s’embarrasser des modes et des chapelles. En témoignent ses reprises du répertoire de Franck Sinatra, de Seven Nation Army de The White Stripes ou son dernier album, Red Mango. Composés avec ses complices californiens de The Monophonics, ces morceaux revisitent de grands classiques pop en version reggae, du Stay de Rihanna à Imagine de John Lennon, en passant par My World Is Empty Without You de The Supremes. Sur scène, ce soulman à la voix suave offre un supplément d’âme à ses chansons, et envoûte la salle comme personne.

THEATRE MUNICIPAL BETHUNE Boulevard Victor Hugo Pas-de-Calais

