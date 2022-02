Bem Brasil Casa Consolat Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bem Brasil réunit des musiciens autour du répertoire du Choro, du Samba et d’autres des innombrables rythmes de la musique Brésilienne. Un riche dialogue musical autour de mélodies accrocheuses et chaloupées pour un résultat irrésistiblement réjouissant ! Apéro dès 19h Infos pratiques : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Concert 20h30 Entrée conseillée 5€ Restauration sur place dès 19h JAUGE A 50 PERSONNES

Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille

