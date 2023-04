ENS – LE PEUPLE DE NOS FORÊTS, AUJOURD’HUI ET HIER, 10 août 2023, Belvis.

5 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous devant la mairie

Qui vit dans nos forêts ? Les sens en éveil, venez vous balader, rechercher des indices de présence… Si vous vous prêtez au jeu, vous ferez même un voyage dans le temps à la rencontre des picaires.

Prévoir pique-nique.

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-08-10 à 16:30:00 ; fin : 2023-08-10 21:00:00. .

Belvis 11340 Aude Occitanie



5 km / Easy / + 6 years old

Meeting point in front of the town hall

Who lives in our forests? With your senses alert, come and take a walk, look for signs of presence… If you play along, you’ll even take a trip back in time to meet the woodpeckers.

Bring a picnic.

Reservation required.

25 people max.

5 km / Fácil / + 6 años

Punto de encuentro frente al ayuntamiento

¿Quién vive en nuestros bosques? Con los sentidos alerta, ven a dar un paseo y busca señales de su presencia… Si sigues el juego, incluso podrás hacer un viaje en el tiempo para conocer a los pájaros carpinteros.

Traiga un picnic.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

5 km / Leicht / + 6 Jahre

Treffpunkt vor dem Rathaus

Wer lebt in unseren Wäldern? Mit wachen Sinnen machen Sie einen Spaziergang und suchen nach Hinweisen auf die Anwesenheit von Tieren? Wenn Sie sich auf das Spiel einlassen, machen Sie sogar eine Zeitreise in die Vergangenheit, um die Spechte zu treffen.

Bitte Picknick mitbringen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

