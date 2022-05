Belvès Fête de la Musique 2022 Pays de Belvès Pays de Belvès Catégories d’évènement: 24170

Pays-de-Belvès

Belvès Fête de la Musique 2022 Pays de Belvès, 24 juin 2022, Pays de Belvès. Belvès Fête de la Musique 2022 Pays de Belvès

2022-06-24 – 2022-06-24

Pays de Belvès 24170 Le Comité des Fêtes de Belvès vous invite le lundi 21 juin de 19h à 23h autour de la Place de la Halle pour fêter la musique ensemble.

Animation musicale Mister Tchang et ses musiciens

Restauration et buvette sur place Le Comité des Fêtes de Belvès vous invite le lundi 21 juin de 19h à 23h autour de la Place de la Halle pour fêter la musique ensemble.

Animation musicale Mister Tchang et ses musiciens

Restauration et buvette sur place Le Comité des Fêtes de Belvès vous invite le lundi 21 juin de 19h à 23h autour de la Place de la Halle pour fêter la musique ensemble.

Animation musicale Mister Tchang et ses musiciens

Restauration et buvette sur place pixabay

Pays de Belvès

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: 24170, Pays-de-Belvès Autres Lieu Pays de Belvès Adresse Ville Pays de Belvès lieuville Pays de Belvès Departement 24170

Pays de Belvès Pays de Belvès 24170 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pays-de-belves/

Belvès Fête de la Musique 2022 Pays de Belvès 2022-06-24 was last modified: by Belvès Fête de la Musique 2022 Pays de Belvès Pays de Belvès 24 juin 2022 24170 Pays-de-Belvès

Pays de Belvès 24170