Vaucluse Les Vautours du Rocher du Cire Belvédère du Rocher du Cire – Monieux Monieux, 2 septembre 2023, Monieux. Les Vautours du Rocher du Cire Samedi 2 septembre, 09h00 Belvédère du Rocher du Cire – Monieux Inscription obligatoire aux Exposés sur les Vautours (groupe limité à 6 personnes) Les naturalistes du Groupe Local LPO PACA Ventoux vous accueillent sur leur stand au Belvédère du Rocher du Cire à Monieux de 09h00 à 17h00 afin de vous faire découvrir les Vautours qui peuplent les falaises depuis peu. Vous pourrez ainsi apprendre à reconnaitre ces grands rapaces, leur mode de vie, leurs particularités, leurs comportements, leurs moeurs et l’importance primordiale qu’ils occupent dans les milieux naturels.

Possibilité de participer sur place à un Exposé sur les Vautours seulement sur inscription / Horaires proposés : 10h00 & 16h00 / Durée 30 mn / vous bénéficierez d’une présentation détaillée et passionnante de ces rapaces avec possibilité de les observer grâce aux lunettes d’observation mise à disposition par le GL Ventoux

Information importante : si la météo était défavorable le samedi 02/09, cette animation sera reportée au dimanche 3 septembre

Attention, les places de parking sont très limitées, privilégiez le co-voiturage pour rejoindre le site Belvédère du Rocher du Cire – Monieux Monieux Monieux 84390 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ventoux@lpo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T09:00:00+02:00 – 2023-09-02T17:00:00+02:00

Vautour LPO PACA Cécile Boule

