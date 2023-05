CONFERENCE GUIDEE AVEC THIERRY REBMANN LES NUITS DES FORETS, 17 juin 2023, Belval.

Belval,Vosges

Places limitées / Réservation indispensable

Conférence guidée en forêt avec Thierry Rebmann (géologue) : La forêt vosgienne depuis les profondeurs de la Terre.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-17 17:30:00. 0 EUR.

Belval 88210 Vosges Grand Est



Limited places / Reservation required

Guided conference in the forest with Thierry Rebmann (geologist): The Vosges forest from the depths of the Earth.

Plazas limitadas / Imprescindible reservar

Conferencia guiada en el bosque con Thierry Rebmann (geólogo): El bosque de los Vosgos desde las profundidades de la Tierra.

Begrenzte Plätze / Reservierung erforderlich

Geführter Vortrag im Wald mit Thierry Rebmann (Geologe) : Der Vogesenwald aus den Tiefen der Erde.

