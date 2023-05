Concert-lecture : « Ceux de Verdun. La musique salvatrice » Église, 11 novembre 2023, Bélus.

Dans le cadre de la 21ème édition « Les dimanches musicaux de Chalosse », venez assister à un concert-lecture à l’église de Bélus. Avec François Pineau-Benois, violon – Lorène de Ratuld, piano – Luc Durosoir, récitant..

2023-11-11 à ; fin : 2023-11-11 . EUR.

Église

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of the 21st edition of « Les dimanches musicaux de Chalosse », come and attend a concert-reading in the church of Bélus. With François Pineau-Benois, violin – Lorène de Ratuld, piano – Luc Durosoir, reciting.

En el marco de la 21ª edición de « Les dimanches musicaux de Chalosse », venga a asistir a un concierto-lectura en la iglesia de Bélus. Con François Pineau-Benois, violín – Lorène de Ratuld, piano – Luc Durosoir, recitador.

Im Rahmen der 21. Ausgabe « Les dimanches musicaux de Chalosse » (Musikalische Sonntage in Chalosse) erleben Sie eine Konzert-Lesung in der Kirche von Bélus. Mit François Pineau-Benois, Violine – Lorène de Ratuld, Klavier – Luc Durosoir, Rezitator.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans