Lire au village (événement littéraire) Médiathèque et village, 10 juin 2023, Bélus.

La médiathèque de Bélus organise pour sa deuxième année, l’événement littéraire Lire au Village. Au programme, rencontre d’auteurs, lectures en déambulation et dédicaces…

Découvrez le programme et les invités de cette nouvelle édition..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 17:00:00.

Médiathèque et village

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The media library of Bélus organizes for its second year, the literary event Lire au Village. On the program, meeting of authors, readings and dedications?

Discover the program and the guests of this new edition.

La mediateca de Bélus organiza por segundo año el evento literario Lire au Village. En el programa: encuentros con autores, lecturas ambulantes y firmas de libros..

Descubra el programa y los invitados de esta nueva edición.

Die Mediathek von Belus organisiert zum zweiten Mal die Literaturveranstaltung « Lire au Village » (Lesen im Dorf). Auf dem Programm stehen Autorentreffen, Lesungen und Signierstunden

Entdecken Sie das Programm und die Gäste der diesjährigen Ausgabe.

