Premier mai au jardin des Orthenses, 1 mai 2023, Bélus.

Le Centre Culturel du Pays d’Orthe organise sa traditionnelle Bourse aux plantes : rassemblement de producteurs (professionnels et associatifs) de plants, plantes, produits fermiers, artisanaux et artistiques. Librairie du centre culturel. Bar et restauration. Entrée libre..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 17:00:00. .

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Cultural Center of the Pays d’Orthe organizes its traditional plant market: gathering of producers (professionals and associations) of plants, farm products, crafts and arts. Bookshop of the cultural center. Bar and restaurant. Free entrance.

El Centro Cultural del Pays d’Orthe organiza su tradicional mercado de plantas: un encuentro de productores (profesionales y asociaciones) de plantas, productos agrícolas, artesanía y arte. Librería en el centro cultural. Bar y restaurante. Entrada gratuita.

Das Kulturzentrum des Pays d’Orthe organisiert seine traditionelle Pflanzenbörse: Zusammenkunft von Produzenten (Profis und Vereine) von Setzlingen, Pflanzen, landwirtschaftlichen Produkten, Handwerk und Kunst. Buchhandlung des Kulturzentrums. Bar und Verpflegung. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans