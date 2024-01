L’émoi des Mots : Jean Marie Combelles Bélus, samedi 3 février 2024.

L’émoi des Mots : Jean Marie Combelles Bélus Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

Après avoir joué dans toute la France pendant plus de 10 ans, Jean Marie se confronte de nouveau à la langue de SOL, le merveilleux clown québécois. Il a choisi pour ce spectacle quelques textes qui nous content, avec toute la poésie et la drôlerie qui carac-térisent cette langue.

Après avoir joué dans toute la France pendant plus de 10 ans, Jean Marie se confronte de nouveau à la langue de SOL, le merveilleux clown québécois. Il a choisi pour ce spectacle quelques textes qui nous content, avec toute la poésie et la drôlerie qui carac-térisent cette langue, le récit du voyage de l’huma-nité, depuis le paradis terrestre, qui n’a certainement jamais existé, jusqu’à l’apocalypse, qu’on va, qui sait, peut-être éviter.

EUR.

106 Route du Moulin a Vent

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



L’événement L’émoi des Mots : Jean Marie Combelles Bélus a été mis à jour le 2024-01-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans