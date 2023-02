BELPOP BONANZA LEUVEN HET DEPOT – GROTE ZAAL, 6 mai 2023, LEUVEN.

BELPOP BONANZA LEUVEN HET DEPOT – GROTE ZAAL. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 20:00 (2023-05-06 au ). Tarif : 24.5 à 24.5 euros.

De muzikale geschiedenis van Leuven volgens Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing. Belpop Bonanza heeft de jongste jaren op maat gewerkt. Belpop is overal. Elke gemeente groot en klein heeft een schat aan verhalen. En dus maakte het duo zogeheten city specials of lokale voorstellingen. Zo’n 20 in totaal. De afsluiter is uiteraard voorbehouden voor postcode 3000. Belpop Bonanza Leuven is het geschenk met grote strik van Delvaux en Dewit aan hun geboortestad. Zorg dat je erbij bent!

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

