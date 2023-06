JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS Belpech, 25 juin 2023, Belpech.

Belpech,Aude

Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins qui se dérouleront du 23 au 25 juin 2023, visite du Moulin de la couronne à Belpech.

Présentation du moulin de la Couronne et de son histoire. Histoire des moulins à vent en France. Présentation des moulins du Lauragais et de leurs spécificités techniques régionales. Exposition photographique..

2023-06-25 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-25 . .

Belpech 11420 Aude Occitanie



As part of the Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (Country and Mill Heritage Days) to be held from June 23 to 25, 2023, visit the Moulin de la Couronne in Belpech.

Presentation of the Moulin de la Couronne and its history. History of windmills in France. Presentation of the windmills of the Lauragais region and their specific regional techniques. Photographic exhibition.

Visite el Moulin de la Couronne en Belpech en el marco de las Jornadas del Patrimonio Local y de los Molinos, que se celebrarán del 23 al 25 de junio de 2023.

Presentación del Moulin de la Couronne y de su historia. Historia de los molinos de viento en Francia. Presentación de los molinos de viento de la región de Lauragais y de sus técnicas regionales específicas. Exposición fotográfica.

Im Rahmen der « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins », die vom 23. bis 25. Juni 2023 stattfinden, besuchen Sie die Moulin de la couronne in Belpech.

Vorstellung der Moulin de la Couronne und ihrer Geschichte. Geschichte der Windmühlen in Frankreich. Vorstellung der Mühlen im Lauragais und ihrer regionalen technischen Besonderheiten. Fotografische Ausstellung.

