Nistos Hautes-Pyrénées Nistos Participez à un concours de belote ! L’ouverture des inscriptions est possible sur place dès 18h00 et les inscriptions préalables sont possibles à la microbibliothèque de Nistos (aux heures d’ouverture). Début du concours à 19h15.

2 paniers garnis pour chacun des vainqueurs.

Coût des inscriptions : 8 euros par équipe.

Bar et petite restauration rapide sur place.

+33 6 22 65 75 80

