Belote Listracaise le 20 mai à 21h salle socio-culturelle Salle socio-culturelle Listrac-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Listrac-Médoc

Belote Listracaise le 20 mai à 21h salle socio-culturelle Salle socio-culturelle, 20 mai 2022, Listrac-Médoc. Belote Listracaise le 20 mai à 21h salle socio-culturelle

Salle socio-culturelle, le vendredi 20 mai à 21:00 Venez nous voir ! Venez participer ! Venez passer un chouette moment convivial autour d’un jeu de carte indémodable ! Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T21:00:00 2022-05-20T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Listrac-Médoc Autres Lieu Salle socio-culturelle Adresse chemin du stade 33480 Listrac Médoc Ville Listrac-Médoc lieuville Salle socio-culturelle Listrac-Médoc Departement Gironde

Salle socio-culturelle Listrac-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/listrac-medoc/

Belote Listracaise le 20 mai à 21h salle socio-culturelle Salle socio-culturelle 2022-05-20 was last modified: by Belote Listracaise le 20 mai à 21h salle socio-culturelle Salle socio-culturelle Salle socio-culturelle 20 mai 2022 Listrac-Médoc Salle socio-culturelle Listrac-Médoc

Listrac-Médoc Gironde