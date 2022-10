Belote Escandolières Escandolières Catégorie d’évènement: Escandolières

2022-10-07 – 2022-10-07 Escandolières Aveyron Escandolières Pour les non beloteurs, sont à disposition jeux de société, peut-être envisagé une petite balade, etc. Cela a été créé pour tisser du lien social. A 14h à la salle des fêtes d’Escandolières le vendredi à 14h tous les 15 jours: belote, ouverte à tous, adhérents et non adhérents, commune et hors commune. Participation: 2 euros. Collation servie à la fin des parties. OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS

