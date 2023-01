Belote à Origny-Sainte-Benoîte Origny-Sainte-Benoite Origny-Sainte-Benoite Origny-Sainte-Benoite Catégories d’Évènement: Aisne

Belote à Origny-Sainte-Benoîte Origny-Sainte-Benoite, 27 janvier 2023, Origny-Sainte-Benoite Origny-Sainte-Benoite. Belote à Origny-Sainte-Benoîte Origny-Sainte-Benoite Aisne

2023-01-27 – 2023-01-27 Origny-Sainte-Benoite

Aisne Origny-Sainte-Benoite 10 L’association Plumes et Cahiers organise un concours de belote le se tiendra le vendredi 27 janvier à 19h30 à la salle Georges Brassens à Origny Sainte Benoite.

10€ par équipe sur réservation, 12€ sur place.

Inscriptions au 06 60 5747 05 gauthier.caiez@orange.fr +33 6 60 57 47 05 Origny-Sainte-Benoite

