Soirée Jeux à Belmontet Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc, 4 décembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Le Comité des Fêtes de Belmontet organise une soirée jeu, en partenariat avec la ludothèque Jeux et Compagnie.

La commande du Père Noël est en route pour la ludothèque et devrez arriver d’ici quelques jours. Venez découvrir les nouveautés…

Gratuit, vente de gâteaux et boissons sur place..

2023-12-15 20:00:00 fin : 2023-12-15 23:59:00. EUR.

Belmontet Salle des fêtes

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



The Comité des Fêtes de Belmontet is organizing a games evening in partnership with the toy library Jeux et Compagnie.

Santa’s order is on its way to the toy library and should arrive in a few days’ time. Come and see what’s new…

Free, cakes and drinks on sale.

El Comité de Fiestas de Belmontet organiza una velada lúdica en colaboración con la ludoteca Jeux et Compagnie.

El pedido de Papá Noel está de camino a la ludoteca y debería llegar en unos días. Venga a descubrir los nuevos juegos…

Gratis, pasteles y bebidas a la venta.

Das Festkomitee von Belmontet organisiert in Zusammenarbeit mit der Ludothek Jeux et Compagnie einen Spieleabend.

Die Bestellung des Weihnachtsmannes ist auf dem Weg zur Ludothek und wird in den nächsten Tagen eintreffen. Kommen Sie vorbei und entdecken Sie die Neuheiten…

Kostenlos, Verkauf von Kuchen und Getränken vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT CVL Castelnau-Montratier