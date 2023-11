Soirée du Nouvel An – réveillon du 31 Belmont-sur-Rance, 31 décembre 2023, Belmont-sur-Rance.

Belmont-sur-Rance,Aveyron

Venez fêter la St Sylvestre et le passage de la nouvelle année à la salle des fêtes de Belmont : repas dansant animé par Philipe Roca. Ambiance conviviale garantie !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 50 EUR.

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie



Come and celebrate New Year’s Eve and the arrival of the New Year at the Belmont village hall: dinner and dance hosted by Philipe Roca. Friendly atmosphere guaranteed!

Venga a celebrar la Nochevieja y la llegada del Año Nuevo en el salón del pueblo de Belmont: cena y baile a cargo de Philipe Roca. Ambiente agradable garantizado

Feiern Sie Silvester und den Übergang ins neue Jahr im Festsaal von Belmont: ein von Philipe Roca moderiertes Tanzessen. Gesellige Atmosphäre garantiert!

