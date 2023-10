Marché de Noël à Belmont Belmont-sur-Rance, 3 décembre 2023, Belmont-sur-Rance.

Belmont-sur-Rance,Aveyron

Pour cette 19ème édition, le marché de Noël de Belmont sera organisé le dimanche 5 décembre et vous proposera de nombreux stands : artisanat d’art, produits du terroir, créations diverses, idées cadeaux ….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie



The 19th edition of Belmont’s Christmas market will take place on Sunday December 5, and will feature a wide range of stalls selling arts and crafts, local produce, a variety of creations and gift ideas…

La 19ª edición del Mercado Navideño de Belmont se celebrará el domingo 5 de diciembre y contará con una amplia variedad de puestos, entre los que se incluyen artesanía, productos locales, creaciones variadas e ideas para regalar…

Ausgabe des Weihnachtsmarkts von Belmont findet am Sonntag, den 5. Dezember statt und bietet Ihnen zahlreiche Stände: Kunsthandwerk, regionale Produkte, verschiedene Kreationen, Geschenkideen …

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud